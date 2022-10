Simeone da brividi: l’ha detto sui tifosi del Napoli!

Il Napoli di Luciano Spalletti sbanca lo Zini con una roboante vittoria per 1-4, che porta gli azzurri da soli in vetta al campionato di Serie A, a più due dall’Atalanta seconda. Con la vittoria di Cremona, il Napoli ha ottenuto per la prima volta nella sua storia 8 vittorie di fila tra Champions League e Serie A, un record storico che conferma il momento di forma eccezionale degli uomini di Spalletti.

Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di DAZN Giovanni Simeone, di seguito le sue dichiarazioni:

Simeone Cremonese-Napoli (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Com’è decidere una partita così importante? “Bello deciderla è stata una bellissima giornata e abbiamo giocato bene, 3 punti molto importanti”

L energia? “Me la da il gruppo e questa splendida tifoseria, che ci carica e ci porta a fare sempre meglio.”

Alchimia con i tifosi? “Non lo so, ho sempre detto che sono molto simile a loro, sono un po’ argentino e un po’ italiano, forse sono nel posto giusto, continuerò a dare il massimo”

Titolare? “L’importante è fare minuti, con il tempo ho imparato che l’importante è la qualità del tempo, meglio giocare poco con qualità. Sfrutterò al massimo i minuti che mi concede il mister”

Scudetto? “Noi parliamo sempre di migliorare ci concentriamo sempre su quello, lotteremo in ogni partita per qualcosa di importante”.

Giuseppe Esposito