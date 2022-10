Il Napoli vince anche a Cremona, allo stadio Zini la Cremonese esce con una sconfitta per 1-4 maturata nel finale di gara. I grigiorossi erano riusciti a tenere la partita in equilibrio fino ad un quarto d’ora dalla fine.

Poi il gol di Simeone ha aperto il vaso di Pandora e gli azzurri sono riusciti facilmente a dilagare con Lozano e Olivera nel finale.

Gli uomini di Spalletti volano in testa alla Serie A in solitaria anche grazie al pareggio pomeridiano tra Udinese e Atalanta.

Sarri Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli che in questo fantastico inizio di stagione sta macinando record su record e sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi al momento.

Uno di questi è che il Napoli per la prima volta è riuscito a centrare 8 vittorie di fila in tutte le competizioni. 8 vittorie di fila in campionato erano già arrivate con Sarri nella strepitosa stagione 2017/18, ma in quel caso ci fu una sconfitta in Champions contro lo Shaktar Donetsk che non ha permesso di prolungare il filotto in tutte le competizioni.