Cremonese-Napoli: sarà la prima volta per Anguissa?

Alle 18 arriva il momento più importante della stagione del Napoli: in questo momento. Una vittoria allo ‘Zini‘ permetterebbe agli azzurri di restare in testa alla classifica e continuare nel percorso di crescita e chissà se anche vincente.

Contro la Cremonese si verificherà ancora una volta se il Napoli è diventato maturo oppure no. Troppe volte, negli anni scorsi, la squadra azzurra ha sbagliato queste partite e ha perso terreno e i fantasmi si sono visti anche quest’anno con il pareggio interno contro l’altra neopromossa: il Lecce.

Anguissa Napoli (Getty Images)

Napoli, prima panchina per Anguissa?

Allo ‘Zini‘ di Cremona, però, Luciano Spalletti può decidere per un mini turnover per far rifiatare i calciatori che più spesso sono scesi in campo, anche in vista della super sfida di Champions League di mercoledì prossimo contro l’Ajax.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti oggi potrebbe concedere un turno di riposo a Frank Anguissa. E sarebbe la prima volta in stagione per il camerunense, che è sempre partito titolare negli 11 impegni disputati finora.

A riposare saranno Rrahmani, Mario Rui e Anguissa che dovrebbero essere rimpiazzati da Ostigard, Olivera ed Elmas. Di seguito le probabili formazioni.

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Meité; Zanimacchia, Escalante, Quagliata; Dessers

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.