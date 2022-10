Il difensore della Cremonese sicuro su Kvaratskhelia: “Ha tutto per riuscirci!”

A due giorni dalla trasferta di Cremona, in programma domenica pomeriggio alle 18:00 e valevole per la nona giornata di Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti continua i suoi allenamenti in quel di Castel Volturno. Dopo la grande prestazione in Champions League contro l’Ajax, è tempo di tornare a pensare al campionato in cui c’è da custodire la vetta minacciata dall’Atalanta di Gasperini a pari punti.

Dovrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, che potrebbe partecipare al match da subentrato per ritrovare il ritmo gara dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori dai giochi per diverse settimane. Il tecnico di Certaldo valuta però di fare un po’ di turnover, permettendo a chi è sceso maggiormente in campo di rifiatare. Su tutti Khvicha Kvaratskhelia, che molto probabilmente non figurerà tra i titolare in Cremonese-Napoli.

Lochoshvili sicuro: “Può diventare una star”

I lombardi di Massimiliano Alvini però non danno per scontata una partenza dalla panchina del georgiano e preparano le trappole per contenere le sue avanzate. Delle sue fiammate ne sa qualcosa Luka Lochoshvili, difensore della formazione grigiorossa e anch’egli, come l’esterno del Napoli, di nazionalità georgiana. Il calciatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello sport, durante la quale ha parlato anche del suo connazionale in maglia azzurra.

FOTO: Getty Images, Kvaratskhelia

Di seguito quanto detto da Lochoshvili:

“Kvaratskhelia? Siamo molto amici, abbiamo cominciato tutti e due nella Dinamo Tbilisi e adesso giochiamo insieme in Nazionale“.

E ha proseguito: “Ci conosciamo molto bene, ho visto i suoi progressi nel tempo ed ero sicuro che una grande squadra avrebbe esaltato le sue qualità. Ha tutto per diventare una star“.