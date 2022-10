“Lozano può lasciare il Napoli in estate”, l’intermediario si sbilancia: due club interessati!

Rinnovati i contratti di Alex Meret e di Alessio Zerbin, in casa azzurra iniziano a girare voci sui possibili addii nelle prossime finestre di mercato. Che sia a gennaio o nella prossima estate, il Napoli di Luciano Spalletti molto probabilmente dovrà privarsi di alcuni profili che, per diversi motivi, non si stanno esprimendo al meglio.

FOTO: Getty Images, Lozano

È il caso di Hirving Lozano. Il messicano ventisettenne è stato più volte sfavorito nel ballottaggio con Politano e Zerbin, anche a causa di qualche problema fisico. Una situazione “precaria” per l’ala ex Pachuca e Psv, che starebbe accusando lo scarso minutaggio. Per questo motivo, una sua partenza da Napoli nella sessione invernale o estiva di calciomercato non è da escludere.

Futuro Lozano: parla l’intermediario

Nel corso della trasmissione Si Gonfia la rete di Raffaele Auriemma, è intervenuto l’intermediario Alessandro Monfrecola, che ha chiarito tali questioni.

Di seguito quanto rilasciato nel corso del programma radiofonico:

“Lozano? Ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. Solo in una piccola parte quando c’era Gattuso. Poi, successivamente, causa infortuni ed altre cose non si è ancora espresso al meglio. In Messico è considerato un idolo e quando non si sente tale probabilmente cala psicologicamente, anche se ha giocato bene contro l’Ajax“.

“Il prossimo giugno Lozano partirà secondo me, anche perché guadagna oltre quattro milioni al Napoli. È felice di stare qui. Ama Barcellona e Real Madrid e non ha mai nascosto di ambire ai top club inglesi. Anche se ora si sta rendendo conto che il Napoli stesso sia un top club“.

Infine ancora una battuta sul possibile addio del suo assistito: “Penso possa approdare a Manchester, sponda United, oppure all’Everton. Ciò non esclude che altre squadre inglesi possano inserirsi nella trattativa. La mia previsione personale è che vada via a giugno, ma qui si trova benissimo“.