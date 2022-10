Zerbin, l’agente rivela: “Successe già a Castel di Sangro! Abbiamo fatto una richiesta al Napoli”

Nella trasmissione Radio Goal condotta dal giornalista Valter De Maggio su KISS KISS Napoli, è intervenuto il procuratore di Alessio Zerbin, fresco di rinnovo del contratto con il Napoli. Ecco le parole rilasciate alla radio:

“Un primo approccio per il rinnovo già lo avemmo a Dimaro con il presidente. Ci dissero che loro volevano tenerlo, pero volevano almeno dieci, quindici giorni per poterlo valutare nel ritiro di Castel di Sangro. Ricordiamoci che è un ’99. Siamo felicissimi che possa rimanere in squadra, ma non che sia un primavera aggregato ma un calciatore a tutti gli effetti del Napoli, al ritiro ci diedero prova e quindi il rinnovo è giunto da se”

“Riprendo volentieri una frase di Fabio Grosso, un campione del mondo, non l’ultimo arrivato; l’ho avuto a Frosinone, e disse una frase per elogiarlo, disse che Zerbin è un calciatore che migliora tutti i giorni”

CESENA, ITALY – JUNE 07: Alessio Zerbin of Italy

“Alessio ha una buona struttura fisica, ha gamba, ha tecnica, però è chiaro che giocare col Napoli, ti migliora, bisogna avere testa e dedizione. La nazionale è un traguardo eccezionale, e lui la vive come un sogno, ma ricordiamoci che andare in nazionale non significa essere un nazionale, noi gli facciamo rimanere i piedi per terra. Ricordiamo il Napoli l’ha preso in Serie D e l’ha fatto crescere in questi 5 anni”

“De Rossi disse che quando Zerbin era arrivato in nazionale lo provarono a sinistra, a destra e anche terzino, rimase sorpreso perchè faceva ogni cosa che gli veniva chiesta bene”

Fernando Graziano