“Napoli macchina perfetta. Dominio imbarazzante”, i quotidiani incoronano Spalletti: voti altissimi!

Un Napoli strabiliante quello che asfalta per 1-6 l’Ajax alla Johan Cruijff di Amsterdam in Champions League. La squadra azzurra viene celebrata per la clamorosa impresa, mai riuscita a nessun’altra squadra in casa dei lancieri. Sui quotidiani odierni è un trionfo di complimenti, soprattutto per mister Luciano Spalletti: vero artefice del gioiello Napoli. I voti sono altissimi e i commenti che li accompagnano sono orgoglio puro.

FOTO: Getty – Ajax Napoli

Di seguito i voti dei maggiori quotidiani italiani:

Gazzetta dello Sport: voto 9

“Ha messo su una macchina perfetta in cui tutti conoscono a perfezione lo spartito. Oltre la goleada nel finale cross di Zanoli e traversa di Ndombele, due subentrati. Questa squadra ha classe e fame”.

Corriere dello Sport: voto 9

“Poker al Liverpool, tre al Rangers e sei all’Ajax che non aveva mai presi anche cinque in coppa. Sei, ad Amsterdam, dominando in lungo e in largo con una naturalezza imbarazzante. Incredibile? No, il suo Napoli: pazzesco, equilibrato, maturo, spettacolare. Re d’Europa e d’Italia, imbattuto e micidiale. Una squadra vera. Una grande squadra, la prima italiana a realizzare 11 gol nelle prime tre della fase a gironi, che piomba in Olanda insegnando calcio, divertendo e incantando”.

Tuttosport: voto 9

“Questo è il suo capolavoro, non solo nel gioco della squadra, ma nell’interpretazione della partita da parte di tutti i componenti della rosa. I suoi ragazzi si divertono obbedendo e il risultato è uno spettacolo”.

Corriere della Sera: voto 8

“Tre vittorie, tredici gol, gli ottavi di Champions ormai in tasca. Una squadra formidabile che non si abbatte per la rete fortunosa di Kudus e travolge l’Ajax con la forza di un uragano”.