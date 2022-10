Giuntoli lavora a tre rinnovi di contratto per il Napoli: De Laurentiis ha fatto una richiesta!

Uno degli obiettivi del Napoli è sicuramente consolidare il gruppo che sta ben figurando in questa prima parte di stagione. L’obiettivo della società è costruire una squadra che possa avere un’ossatura sulla quale contare anche per il futuro, e per farlo sarà indispensabile blindare tutti i pezzi pregiati della squadra.

Ecco perché – come rivelato sull’edizione odierna de Il Mattino – la società ha deciso che avranno maggiore priorità i rinnovi dei contratti, non arrivando più a ridosso della scadenza, come capitato per i vari Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz. Calciatori che il club avrebbe voluto trattenere, ma che con un contratto scaduto o prossimo alla scadenza, si è dovuto accettare di lasciarli partire.

Foto: Getty – Napoli

Il d.s. Giuntoli si sta già muovendo in tal senso, avendo appuntato in agenda il nome di tre calciatori. L’obiettivo è quello di prolungare – oltre quello di Meret – i contratti di Rrahmani (attuale scadenza 2024, ndr), Lobotka (attuale scadenza 2025, ndr) e Anguissa (attuale scadenza 2026, ndr).

Per tutti è previsto un adeguamento dell’ingaggio e nuovo accordo fino al 2027. Inoltre, su richiesta del presidente De Laurentiis, non sarà prevista nessuna clausola rescissoria. L’unica eccezione è stata fatta per Kim, condizione necessaria per l’acquisto del coreano.