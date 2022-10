Rivelazione su Lobotka: “Gli è successo quando giocavamo insieme all’Ajax”

Stasera il Napoli affronterà l’Ajax nella partita valida per la terza giornata di UEFA Champions League 2022/2023. Gli azzurri proveranno a raggiungere quota 9 punti nel girone A dopo aver vinto già le prime due partite contro Liverpool e Rangers.

Sarà una sfida particolare per Stanley Lobotka, centrocampista del Napoli. Il calciatore slovacco, infatti, prima di arrivare all’ombra del Vesuvio, è passato tra le fila dello Jong Ajax, la squadra di riserva dell’Ajax che gioca attualmente nella seconda divisione olandese.

Lobotka (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Lobotka nella stagione 2013-2014 ha totalizzato ben 30 presenze e segnato 3 gol con la maglia della squadra b dei lancieri. Stasera avrà l’opportunità di giocare una partita in un ambiente che gli tornerà sicuramente familiare.

Secondo quanto riportato sul portale olandese voetbalnieuws.nl, Daley Blind, difensore dell’Ajax, ha ricordato i tempi in cui Lobotka ha indossato la maglia biancorossa. Di seguito quanto evidenziato:

“Giocavo poco con Lobotka in quel momento. Lo ricordo come un calciatore piccolo e agile. Ma la competizione in un club come l’Ajax è molto grande”.

“Forse Lobotka è stato un po’ oscurato da alcuni giocatori in cui aveva la sua posizione davanti a lui”.