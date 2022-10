VIDEO – Higuain annuncia il ritiro dal calcio: le sue parole

È notizia dell’ultim’ora che a lasciare il calcio sarà anche un altro eccellente ex azzurro: si tratta di Gonzalo Higuain.

L’argentino ha militato nella città partenopea fra il 2013 e il 2016, giocando alle dipendenze di Sarri quella che è forse la miglior stagione della sua carriera con ben 36 reti realizzate in campionato, un record per la Serie A. L’amore creatosi con la tifoseria azzurra si è però spezzato nell’estate del 2016, con la sua scelta di firmare per i rivali della Juventus. Una scelta che non gli è stata mai perdonata e ha convinto i tifosi a fischiarlo ad ogni suo ritorno da avversario a Napoli.

Foto: Getty Images- Higuain Napoli

Il Pipita ha annunciato il ritiro in una conferenza stampa in cui ha annunciato con commozione il motivo della sua scelta.

Di seguito un estratto e il video della conferenza in cui ha comunicato la sua decisione:

“Buonasera a tutti: voglio raccontarvi la mia storia. Questo è il momento di comunicare una notizia che analizzo, valuto e per cui mi sto preparando da tempo: è arrivato il giorno di dire addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto e per cui mi sento grato di aver vissuto con i momenti buoni e meno buoni”.