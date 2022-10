Higuain da brividi su Napoli: “Il miglior anno della mia carriera”

Pochissime ore fa il bomber in maglia numero 10 dell’Inter Miami, Gonzalo Higuain, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine dell’attuale stagione. Per l’attaccante argentino di conseguenza dopo i play-off in MLS gli scarpini verranno appesi definitivamente al chiodo.

Gonzalo Higuain, noto a tutti come il Pipita, vanta un palmares di tutto rispetto avendo militato in alcuni dei club più prestigiosi di Europa e del mondo quali: River Plate, Real Madrid, Napoli, Chelsea Milan e Juventus. Una carriera costellata di premi e soprattutto di gol.

(Photo credit should read CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

Probabilmente però l’apice della sua carriera l’ha toccata proprio in maglia azzurra, quando sotto la guida del tecnico toscano Maurizio Sarri infranse il record di gol in un’unica stagione di Seria A, con ben 36 gol. Record eguagliato qualche anno più tardi da Ciro Immobile.

Durante la conferenza stampa in cui ha annunciato l’addio, lo stesso Gonzalo Higuain ha ricordato anche la sua esperienza a Napoli. ecco le sue dichiarazioni:

“Sarò sempre grato al Napoli per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme e per come sono stato trattato. Il terzo anno è stato il migliore della mia carriera, grazie al mister e ai miei compagni. È stato molto bello essere stato in quel club. Ho vissuto momenti indimenticabili”.

Lorenzo Golino