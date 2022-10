Questa sera al PalaBarbuto di Napoli è andato in scena il primo turno della Lega Basket Serie A tra la Gevi Napoli e i vice-campioni d’Italia della Virtus Bologna.

Il match sembrava essere dall’inizio senza storia, ma gli uomini di Buscaglia hanno messo in campo tutto quello che avevano e per i primi trenta minuti di gioco gli emiliani hanno fatto davvero fatica a reggere.

Nell’ultima frazione di gioco, però, vengono fuori le differenze qualitative tra le due squadre con la Virtus che inizia ad imporre il suo gioco e a portare la partita dalla sua, vincendo 77-89.

Napoli Basket Virtus Bologna

Queste le parole del tecnico degli ospiti Sergio Scariolo in conferenza stampa: “La chiave della vittoria sta nell’ultimo quarto Siamo contenti per la vittoria, fuoricasa non è facile, dobbiamo avere più continuità e non giocare un primo tempo inguardabile come il primo di oggi. Dobbiamo essere più continui nel corso dei 40′. Le prime partite sono sempre poco decifrabili

Direi che sono più contento di vedere che la squadra si sa compattare sa alzare la linea difensiva. Non avevamo i 40 minuti nelle gambe, saremo più continui”

“Dobbiamo essere una squadra più umile, da lotta, da ginocchia. Devi dire che non è molto diverso dallo scorso anno.

In Europa abbiamo tutti un sogno che è quello di andare ai playoff. Questa sarà un Eurolega che è la più difficile degli ultimi anni. Oggi è rientrato un giocatore come Hackett che dobbiamo rimettere in ritmo. Il ritorno di giocatori come lui, più l’impegno e riuscire a creare la malga ma giusta.

Sono contento delle prime partite ufficiali. Tutto sommato tolto il primo quarto, abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita oggi.”