Ajax-Napoli, il primato non basta: i bookmakers ‘condannano’ gli azzurri

Ad un giorno dalla partita tra Ajax e Napoli, valevole per la terza giornata della fase a giorni della Champions League, è emerso un dato importante. La squadra partenopea non ha mai vinto in Olanda sono due i pareggi e tre le sconfitte, compresa l’ultima in Champions League per mano del Feyenoord, a dicembre 2017.

(Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Ajax- Napoli, pronostici a favore degli olandesi

Tra Ajax e Napoli non c’è nessun scontro diretto in Europa, l’ultimo precedente risale alla Coppa delle Fiere nella stagione 1969/70. Dall’altro lato, le italiane rappresentano una sorta di tabù per l’Ajax: dal 2-1 rifilato alla Roma nel 2002, la squadra attualmente allenata da Schreuder ha raccolto 5 pareggi e 6 ko in casa.

I bookmakers danno i padroni di casa come favoriti in questo scontro di Champions League, complice anche la tradizione del Napoli sfavorevole in terra olandese. Ma questo è un Napoli pieno di consapevolezze, fatto di tante prime volte.

E per questo, oltre che per il primato, si può pendere la bilancia verso gli uomini di Spalletti che ha iniziato benissimo la stagione ed occupa la prima posizione in Serie A ed in Champions League.