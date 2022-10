Mertens torna a Napoli: momenti di relax per il belga (VIDEO)

Momenti di relax per l’ex attaccante del Napoli Dries Mertens. Il calciatore belga ora in forza al Galatasaray in Super Lig, è tornato in quel di Napoli dove indubbiamente ha lasciato un pezzo del suo cuore.

L’attaccante classe 1987 è stato immortalato proprio nel capoluogo campano in un momento distensivo e pieno di gioia: Dries ha passato la domenica con amici, sua moglie Kat e il piccolo Ciro. Il legame tra Mertens e la città partenopea è troppo forte e difficilmente sarà spezzato.

Dries Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La stagione calcistica è iniziata da più di un mese e Dries Mertens ha già collezionato 7 presenze in campionato con la squadra turca, senza però trovare nessun gol. I numeri impressionanti sono con la casacca azzurra: sono ben 397 le presenze in tutte le competizioni tra campionato e coppe. Il dato più significativo sono le reti segnate: infatti dal 2013 al 2022 ha realizzato la bellezza di 148 reti, risultando così il marcatore più prolifico della storia del club.

FERNANDO GRAZIANO