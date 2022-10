Il Napoli ha deciso: rinnovo di contratto vicino per l’attaccante

Il mercato è terminato da più di un mese ormai e la dirigenza del Napoli sta lavorando ai vari rinnovi di contratto. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è a un passo dal chiudere la trattativa per il rinnovo di Alex Meret, in scadenza il prossimo giugno. Ma questo non sarà l’unico rinnovo che avverrà a stretto giro.

Secondo il noto giornalista di calciomercato Nicolò Schira, Alessio Zerbin starebbe per firmare il prolungamento del contratto. L’attaccante ex Frosinone, in scadenza di contratto con il Napoli nel 2025, è pronto a firmare il nuovo contratto che lo legherà al club partenopeo fino al 2027.

Alessio Zerbin (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Alessio Zerbin sta disputando la prima vera stagione con il Napoli, nonostante sia di proprietà degli azzurri stagione 2016/2017. Da allora, però, il classe ’99 è stato girato in prestito prima alla Viterbese, poi in Serie C con il Cesena e la Pro Vercelli. L’ultima stagione l’ha trascorsa invece al Frosinone in Serie B, dove a suon di buone prestazioni, ha convinto il Napoli a puntare su di lui.

Dall’inizio della stagione, il calciatore nato a Novara ha già collezionato 5 presenze tra campionato e Champions League.

FERNANDO GRAZIANO