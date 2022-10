GeVi Napoli-Virtus Bologna, parla Buscaglia: “È importante saper superare i momenti di difficoltà”

La GeVi Napoli Basket ha iniziato la sua seconda stagione in Serie A: esordio di fuoco al PalaBarbuto contro la Virtus Bologna. La partita è terminata 77 a 89 in favore degli emiliani, con il Napoli che ha sprecato il vantaggio di 20 punti (33-13) conquistato nel primo quarto.

Al termine del match il coach Maurizio Buscaglia ha commentato cosi in conferenza stampa la gara dei suoi giocatori:

“Abbiamo avuto grande intensità, abbiamo lavorato bene. Non è facile rimanere 40′ a questi livelli di intensità difensiva. Abbiamo provato ad affrontarla tatticamente. Bologna ci ha tolto ricezioni, ci ha tolto palleggio, abbiamo fatto fatica nel secondo tempo. Non siamo riusciti ad attaccare in modo equilibrato, gran merito è della loro difesa.”

“Speriamo che Jordan non abbia niente di problematico per poterlo riavere subito. È molto importante che noi riusciamo a mantenere la nostra intensità per completare i 40 minuti con più frecce al nostro arco”.

Napoli Basket-Virtus Bologna

“Noi abbiamo fatto fatica a far girare il pallone nel secondo tempo, un di più lo potevamo avere dalla nostra difesa. Nel secondo tempo possiamo portare a casa l’idea di giocare meglio: troppi isolamenti, meno flusso. A volte l’intensità difensiva degli altri ci ha costretti a buttar giù la palla. Siamo passati da più passaggi che palleggi a più palleggi che passaggi”

“È importante saper superare i momenti di difficoltà. Deve far parte del nostro DNA. Uglietti farà lavoro senza contatto per questa settimana. Zerini da 4 e Williams da 5 mi piace come soluzione la uso, quindi non è casuale e lo ripeterò sicuramente. Devono essere le basi per lavorare su questa stagione, a sportellate non è facile. Howard ha avuto un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra“

Fernando Graziano