FORMAZIONI NAPOLI TORINO – A solo un giorno dalla sfida tra Napoli e Torino in programma allo stadio Diego Armando Maradona ci sono ancora tantissimi nodi da sciogliere per quanto riguarda la formazione. Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti proverà a dare risposta ai dubbi di formazione nel corso della conferenza stampa in programma oggi alle 15.

L’interrogativo principale è su chi schierare sull’out di destra con Politano che è ancora alle prese con il problema alla caviglia accusato nell’ultimo match contro il Milan, ed Hirving Lozano che è tornato solo oggi a disposizione dopo la sosta nazionali, anch’egli non al meglio.

Nel caso in cui entrambi non dovessero essere disponibili dal primo minuto, potrebbe essere schierato a destra Elmas, ma sono in rialzo anche le quotazioni di Alessio Zerbin.

L’altro dubbio è in difesa: se Rrahmani non dovesse essere nelle condizioni di essere titolare, ci sono due alternative: Ostigard o Juan Jesus.

Un’altra sorpresa potrebbe essere rappresentata dall’impiego, dal primo minuto, di Tanguy Ndombele a centrocampo.

Le probabili formazioni di Napoli Torino

Ecco le probabili formazioni di Napoli e Torino:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Anche per Juric ci sono tantissimi dubbi da sciogliere prima dell’inizio della partita. Il tecnico della squadra granata ha diversi giocatori fuori per infortunio, tra i principali assenti troviamo: Ricci e Vojvoda entrambi importantissimi nello scacchiere del croato.