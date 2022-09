A riposo contro la Colombia, Lozano preoccupa il Napoli: il motivo

La sosta per le nazionali è ormai giunta al termine, sabato si scenderà nuovamente in campo e quasi tutti i giocatori sono rientrati in gruppo per preparare al meglio le sfide di campionato.

In casa Napoli gli ultimi a tornare sono Kim e Lozano che sono attesi a Castel Volturno tra oggi e domani.

In particolare, Lozano ha saltato l’ultimo impegno del suo Messico contro la Colombia. Tutto faceva pensare a del semplice turnover per preservare la propria stella in vista dei Mondiali in Qatar, ma dal Messico giungono importanti novità.

Lozano Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Lozano in panchina: problema muscolare!

I media messicani affermano come la scelta del ct Gerardo Martino si tutt’altro che tecnica e come l’attaccante del Napoli ha riscontrato un problema di natura muscolare.

La scelta di non farlo giocare è stata dettata da un’esigenza clinica e per preservare il giocatore in vista dei prossimi impegni. Il tecnico dei messicani ha, infatti, preferito non sovraccaricare il muscolo interessato.

Una volta tornato a Napoli, restano da valutare le condizioni di Hirving Lozano. In caso di forfait contro il Torino, sulla fascia destra sarà vera emergenza per Spalletti e il Napoli.