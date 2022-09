ALASTUEY NAPOLI – Dopo una passata stagione trascorsa tra alti e bassi, culminata nella salvezza raggiunta soltanto ai playoff contro il Genoa, il Napoli Primavera allenato da mister Nicolò Frustalupi, secondo storico allenatore di Mazzarri, è ripartito in questa nuova stagione calcistica, ancor più complessa della scorsa, considerando anche la partecipazione alla Youth League.

Napoli Primavera: un inizio di stagione difficile

Gli azzurrini, dopo gli addii dei vari Cioffi, Vergara, Ambrosino e Coli Saco, pedine fondamentali nella passata stagione, stanno cercando nuovi equilibri al fine di essere maggiormente competitivi in tutte le competizioni e magari, cercare di vivere un campionato più tranquillo.

Tuttavia, proprio questo inizio di stagione dice tutt’altro: il Napoli, su 5 giornate di campionato, ha conquistato soltanto 3 punti con 5 gol realizzati e 12 subiti divenendo, così, la peggior difesa del campionato.

In Europa purtroppo la storia non cambia: due partite giocate contro Liverpool e Rangers, due sconfitte.

Gli azzurrini sono alla ricerca di nuove trame di gioco e di nuovi punti di riferimento in mezzo al campo, la rosa non ha ancora espresso tutte le proprie potenzialità e, per questo motivo, la società sta continuando ad intervenire sul mercato.

Alastuey Napoli: il nome che fa sognare i tifosi

Jorge Alastuey, classe 2003 di nazionalità spagnola, è un regista di piede sinistro che all’occorrenza, può giocare anche da trequartista dietro le punte.

Si tratta dell’ultimo colpo messo a segno dal Napoli Primavera in ordine di tempo.

Dopo una breve esperienza nelle giovanili del Saragozza, dal 2018 il giovane centrocampista veste la maglia del Barcellona con la quale ha conquistato anche un campionato primavera realizzando, tra l’altro, anche il gol decisivo al 94’ nella finale per il titolo.

Jorge Alastuey

Con la rosa completa, dove può arrivare questo Napoli?

Dunque, considerando l’arrivo di Alastuey, il mercato del Napoli Primavera non dovrebbe riservare ulteriori sorprese.

La squadra a disposizione di Frustalupi, oltre ad essere numericamente folta sembra aver ritrovato, dopo i vari addii, anche quella qualità in più che mancava.

Gli azzurrini, dopo questo brutto inizio di stagione non potranno permettersi ulteriori passi falsi: è giunto il momento di cominciare a conquistare risultati importanti onde evitare di ritrovarsi, come lo scorso anno, a lottare per la salvezza fino all’ultima partita.

Sicuramente l’avventura europea toglierà energie sia fisiche che mentali ma, allo stesso tempo, è un grande banco di prova e soprattutto una bella esperienza per i giocatori.

I prossimi impegni degli azzurrini

Il Napoli Primavera, si appresta a vivere una settimana davvero intensa, sfiderà nell’ordine: il Cagliari in trasferta, l’Ajax ad Amsterdam e poi il Bologna in casa.

Saranno tre sfide importanti che ci diranno sicuramente quale possa essere il futuro degli azzurrini in ambedue le competizioni.