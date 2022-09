Home » calciomercato napoli » Nuovo colpo per il Napoli Primavera: arriva dal Barcellona, la conferma

Il Napoli Primavera continua la sua campagna di rafforzamento e, dopo l’arrivo nei giorni scorsi di Noah Zula Mutanda Kasongo, la società partenopea chiude per un altro colpo dal respiro internazionale.

Si tratta di Jorge Alastuey, centrocampista in arrivo a parametro zero dopo la sua esperienza nella cantera del Barcellona. L’anticipazione a firma della redazione di Spazio Napoli risale allo scorso 7 settembre, rivelando i contatti tra le parti per chiudere l’operazione.

Un lavoro che ha visto il suo traguardo proprio in queste ore: secondo quanto confermato da Giovanili Napoli, infatti, il club azzurro ha chiuso per l’arrivo del classe 2003, che vanta un passato anche di rilievo nella primavera del Barcellona.

In particolare, nella scorsa stagione si è laureato campione di Spagna con il Barça, segnando il gol decisivo al minuto 94 nella finale per il titolo.

Un colpo importante per le giovanili del Napoli, che in queste settimane restano comunque vigili per cercare di cogliere le occasioni migliori disponibili sul mercato.