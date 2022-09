Serie A, il difensore a sorpresa: “Per lo Scudetto tifo Napoli”

Luca Caldirola, difensore attualmente in forza al Monza, è stato intervistato ai microfoni del quotidiano Il Giorno. Nell’intervista si è parlato del suo ritorno in Serie a dopo gli anni in Germania. “L’ho trovata cambiata,più fisica e con più squadre cosiddette piccole attrezzate.” Queste le sue parole sul Campionato italiano.

Caldirola ha poi anche parlato dei vertici della classifica, pronosticando una risalita di Inter e Juventus e sperando in una vittoria finale degli Azzurri. “Resta il campionato più difficile, con tante squadre forti. Si riprenderanno Juve e Inter, ma auguro di vincerlo al Napoli“.

Napoli Monza (Getty Images)

Il difensore, nato in un piccolo paesino della Lombardia, ha esordito in massima serie con il Benevento di Inzaghi, segnando addirittura una doppietta alla prima presenza nel 2-3 contro la Sampdoria.

Presto spiegato quindi il suo legame con la Campania, adesso per Caldirola arriva proprio la sfida contro la Sampdoria, unica squadra a cui ha segnato in Serie A e che spera possa portargli bene anche in quest’occasione.