Con la sosta per le Nazionali terminata è tempo di rituffarsi a capofitto sul campionato e per gli azzurri di Luciano Spalletti arriva un impegno molto ostico.

Infatti, sabato 1 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona arriva il Torino di Ivan Juric, affamato di punti dopo la brutta sconfitta in casa col Sassuolo.

L’ex tecnico di Roma e Inter solo oggi ha avuto il rientro dei Nazionali, da Kim a Rrahmani, passando per Ostigard, Kvaratskhelia, Mario Rui e Oliveira mentre gli italiani Raspadori, Zerbin, Meret, Di Lorenzo e Lobotka erano rientrati già nella giornata di ieri.

Inoltre deve fare i conti con vari acciacchi e infortuni di giocatori chiave nel suo scacchiere tattico e che rischiano di saltare questa ottava giornata di campionato.

I tifosi attendono il rientro di Osimhen dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per gran parte del mese di settembre facendogli saltare molte partite, tra cui quella col Milan, ma il suo recupero sembra essere un pò più complicato del previsto.

Infatti stamani ci sono novità importanti sui rientri di Politano e dello stesso nigeriano.

Questo quanto riportato dalla SSC Napoli sul suo sito ufficiale:

“Mattinata di lavoro all’SSC Konami Training Center. Dopo una prima fase di attivazione e torello la squadra ha svolto lavoro tattico, esercizi di possesso palla e situazioni su palle inattive.

Politano ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte del lavoro in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Sono rientrati dall’impegno con le Nazionali Mario Rui, Minjae, Ostigard, Olivera e Rrahmani“.