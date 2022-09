È del Tottenham, ma lo voleva il Napoli: l’agente svela tutto

Stefano Antonelli, procuratore di Destiny Udogie, difensore dell’Udinese, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. L’agente ha svelato un retroscena che ha coinvolto il suo assistito e il Napoli durante quest’estate.

Attualmente in prestito all’Udinese, il laterale dell’Italia under 21 la scorsa estate è stato ceduto dal club della famiglia Pozzo al Tottenham, squadra a cui si aggregherà a partire dalla prossima estate.

Udogie, l’agente: “Il Napoli lo voleva”

Udogie, classe 2002, ha registrato già 6 presenze questa stagione e messo a segno ben 2 reti. Il suo procuratore, Stefano Antonelli, ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quest’estate ero andato nel ritiro del Napoli a Dimaro. In quella occasione Giuntoli mi aveva chiesto Udogie, ma quello era momento difficile. C’era un po’ di tristezza nell’ambiente, si navigava a vista, non si sapevano le reali intenzioni del presidente De Laurentiis e c’erano una serie di situazioni”.

“Quello non era il momento adatto per chiudere quella trattativa, che in un altro momento si poteva assolutamente concludere positivamente”.