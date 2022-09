Osimhen: slitta il rientro in campo, il motivo

Arrivano aggiornamenti circa il ritorno in campo di Victor Osimehn dall’infortunio rimediato in Champions League, contro il Liverpool, il 7 settembre.

La domanda che tutti si pongono è quando potrà tornare tra i convocati di mister Luciano Spalletti. A tal proposito ha parlato il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini. Ecco le sue parole:

“Le terapie vanno avanti senza intoppi, ma non si è forzato. Una prima prognosi poteva ipotizzare il recupero già ad Amsterdam e averlo in panchina. Si è scelta però una terapia più conservativa e più sicura, avendo anche Raspadori e Simeone che danno garanzie. Il rientro di Osimhen sarà molto probabilmente il 9 ottobre contro la Cremonese fuori casa”

Inoltre ha parlato anche dell’infortunio e i tempi di recupero di Matteo Politano:

“Con Osimhen, può rientrare anche Politano nella trasferta di Cremona. Anche se l’infortunio di Politano si potrebbe guardare con un minimo di ottimismo in più: la distorsione alla caviglia non è di grande entità. Nel dritto già va bene il ragazzo, magari nel dribbling e in alcuni movimenti non è ancora al meglio. E quindi si attende il suo rientro”

FERNANDO GRAZIANO