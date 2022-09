Home » News Calcio Napoli » Presenza col Torino in dubbio per un azzurro? Rientrerà all’ultimo dalla nazionale

Il Napoli si gode con piacere questa pausa per le nazionali. Gli azzurri non potevano arrivare meglio di così alla sosta: primi in campionato a pari punti con l’Atalanta, primi nel gruppo di Champions League davanti a corazzate come Liverpool e Ajax e prestazioni sempre esaltanti.

In più, la sosta sta confermando che i calciatori azzurri si trovano davvero in un momento di forma pazzesco, come testimoniano le loro prestazioni positive anche con le loro rappresentative.

Foto: Getty Images- Hirving Lozano

La sosta può essere utile anche per ritrovare dei calciatori che sono un po’ mancati in questa prima parte di stagione, come Hirving Lozano. Il messicano è andato in gol nella notte con la propria nazionale ed è un grande atteso al ritorno in campo del Napoli, vista l’assenza di Politano che lo lancerà come titolare per buona parte del prossimo mese.

Il giocatore, però, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, rientrerà a Napoli solo a ridosso della gara contro il Torino. Egli dovrà scendere in campo alle 4 di mattina italiane mercoledì 28 per l’ultima amichevole della sua nazionale contro la Colombia e solo dopo questa potrà fare ritorno. Arriverebbe, dunque, giusto in tempo per la rifinitura per la gara di campionato, prevista per sabato prossimo.