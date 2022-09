Novità allo stadio Maradona durante la sosta: l’annuncio del Comune

Una delle questioni che maggiormente tiene banco in città è la situazione legata allo stadio Diego Armando Maradona.

L’arena di Fuorigrotta negli ultimi tempi ha subito diversi cambiamenti: dal colore dei nuovi sediolini fino al rifacimento degli spogliatoi e dalla sala stampa.

Tuttavia, l’intera struttura ha bisogno ancora di numerosi interventi e, difatti, il Comune, quando ne ha la possibilità, cerca di intervenire per ultimare questi lavori.

Il sogno di tutti i napoletani è quello di avere un museo dedicato interamente alla storia del calcio Napoli, che va dai primi passi della società fino all’era contemporanea.

Stadio Diego Armando Maradona

Questo desiderio, in particolare, si è stato accentuato negli ultimi tempi in seguito alla morte di Maradona dato che, proprio in occasione della scomparsa dell’argentino, i numerosi tifosi che sono accorsi fuori lo stadio hanno lasciato, in ricordo di Diego, numerosi cimeli che però sono conservati e non esposti

Proprio delle situazioni legate ai lavori del Maradona e ai cimeli dedicati al Pibe de oro, ha parlato Nino Simeone, Consigliere Comunale, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue parole:

Sui lavori allo stadio, non si escludono interventi durante la sosta per i Mondiali: “Quando ci saranno le condizioni, proveremo a coprire il terzo anello per renderlo ancora più bello. Faremo degli interventi allo stadio approfittando anche della sosta per le Nazionali“.

I cimeli dedicati al Pibe? “Verranno sfruttati dal Comune all’interno dello stadio, ma prima dobbiamo garantire la sicurezza della struttura. La priorità assoluta è questa”.