Rangers-Napoli, novità in vista: scelta a sorpresa per Spalletti

In vista della gara di stasera, valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League, tra i Glasgow Rangers e il Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione “Radio Gol”, il giornalista nonché direttore Valter De Maggio.

Quest’ultimo ha dichiarato alla radio ufficiale della SSC Napoli che, per la partita di stasera alle 21 contro il Rangers, potrebbe giocare titolare Leo Ostigard al posto di Amir Rrhamani. Il capitano della nazionale kosovara, infatti, potrebbe rifiatare in vista della gara di domenica prossima contro il Milan al San Siro, valida per la settima giornata di Serie A.

FOTO: Getty – Napoli Ostigard

Il difensore centrale classe 1994 è tra le fila azzurre dal 2020, quando venne acquistato dall’Hellas Verona. Da allora ha collezionato con i partenopei 66 presenze tra campionato e coppe, andando a segno 5 volte. Con la partenza di Kalidou Koulibaly in estate, il difensore si è sentito sempre più al centro del progetto tanto da diventare un uomo spogliatoio.

FERNANDO GRAZIANO