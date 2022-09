Insigne incorona capitan Di Lorenzo: “Contento che sia lui il mio erede”

Lorenzo Insigne si è confessato ai microfoni di Dazn, nel corso dello speciale Toronto Little Italy, disponibile da oggi in streaming. L’ex capitano del Napoli ha parlato a tutto tondo della sua esperienza azzurra, esprimendo tutto il suo rammarico per l’addio consumatosi quest’estate.

Nel corso dell’intervista, Insigne si è anche soffermato sul calciatore che ha raccolto la sua eredità come capitano del Napoli, cioè Giovanni Di Lorenzo, esprimendosi contento per il fatto che questo ruolo sia stato assegnato a lui.

Foto: Getty Images- Insigne e Di Lorenzo

“Ho mandato un messaggio a Di Lorenzo perché è lui il nuovo capitano: è il mio erede. Gli ho fatto un in bocca al lupo perché non è facile essere capitano al Napoli, però lui ha tutte le potenzialità per farlo. In qualsiasi momento, se avrà bisogno di un consiglio ci sarò, perché so cosa significa fare il capitano e giocare con quella maglia.

Ha carattere, lavora tanto e sta sempre a disposizione del mister e dei compagni, ha esperienza, abbiamo vinto l’Europeo insieme. Sono contento che sia lui il mio erede”.