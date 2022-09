Vergogna a La Spezia, è successo dopo il gol di Bastoni: contro Napoli!

Com’è ormai di cattivissima abitudine, ogni domenica e in parecchi stadi italiani continuano senza freni i cori discriminatori e razzisti contro Napoli e i napoletani. Se ieri durante il match di San Siro tra Inter e Milan, i tifosi nerazzurri esposero uno striscione contro i milanisti facente riferimento alle tradizioni popolari ancora in voga a Napoli (ma catalogabili come sfottò da stadio), oggi è andata decisamente peggio a La Spezia.

Spezia Napoli tifosi (Getty Images)

Spezia-Bologna, cori contro Napoli: l’accaduto

Al ‘Picco‘ si sta giocando Spezia-Bologna e il club casalingo pareggia a fine primo tempo con un gol di Simone Bastoni. Immediatamente dopo l’esultanza, dalla Curva Ferrovia si leva il coro: “Il mio sogno esaudirò… Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta“.

Ennesimo coro contro la città di Napoli, anche quando la partita non vede coinvolta la squadra di Luciano Spalletti. Dopo la bruttissima parentesi dell’anno scorso, con gli scontri violentissimi tra le tifoserie di Napoli e Spezia, anche oggi si è approfittato per aumentare l’astio immotivato.