FOTO – Milan Inter, la Curva Nord ironizza: “Andate a farlo a Napoli!”

Milan Inter è il secondo big match della quinta giornata, che anticipa la sfida del Napoli di questa sera contro la Lazio. La sfida si gioca in campo e, ovviamente, anche sulle due curve. E anche nel Derby della Madonnina non è mancato un riferimento alla città di Napoli e alle tradizioni del popolo napoletano.

Striscione Inter

Milan Inter, striscione contro Napoli: “Andate lì a cantare”

In Curva Nord, settore dedicato al tifo più caldo dei nerazzurro, è stato esposto uno striscione contro i cori dei tifosi del Milan che esortava gli stessi a cantare a battesimi, comunioni e matrimoni, piuttosto che allo stadio.

“Andate a Napoli a cantare le canzoni. Fate anche battesimi, matrimoni e comunioni?“.

La sfida tra Milan e Inter sarà decisiva anche in chiave Napoli che tra meno di dure ore scenderà in campo contro la Lazio per una partita estremamente complessa. Prima del fischio d’inizio del derby, il Napoli è a -1 dal Milan e a -2 dall’Inter e la doppia (tripla, considerando anche il pari della Juve) potrebbe essere determinante in termini di classifica.