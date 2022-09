Sospiro di sollievo per Lozano: i tempi di recupero dopo lo spavento di ieri

C’è tanta gioia in casa Napoli dopo la vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Lazio. Gli azzurri venivano dal brutto pareggio contro il Lecce e hanno dato una grande risposta alle critiche ricevute in questa settimana.

A fare da contraltare c’è stata però la preoccupazione per Hirving Lozano. Il messicano è uscito in barella dopo un duro scontro aereo con il laziale Marusic. La botta è stata fortissima e l’ala azzurra ha perso tanto sangue a causa dell’impatto.

Lozano sta bene: può rientrare già col Liverpool

Per fortuna, erano arrivate notizie rassicuranti già a fine gara, con il Napoli che aveva reso noto con un comunicato ufficiale che gli esami a cui si era sottoposto il calciatore avevano avuto tutti esito negativo.

L’edizione odierna de Il Mattino conferma l’ottimismo intorno alle condizione del calciatore azzurro: secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, già nei momenti successivi all’infortunio la preoccupazione era via via scemata per le rassicurazioni date dal calciatore stesso. L’obiettivo di Lozano è stringere i tempi per rientrare già col Liverpool ma se non dovesse farcela Politano ha già dimostrato di essere pronto a sostituirlo.