Home » News Calcio Napoli » Dove vedere Lazio-Napoli in tv e in streaming

DOVE VEDERE LAZIO NAPOLI – Il Napoli domani è pronto a scendere in campo contro la Lazio, nella sfida valida per il quinto turno di campionato. La sfida, in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, è uno stimolo di quelli importanti per la squadra di Luciano Spalletti per rialzare la testa dopo i due pareggi contro la Fiorentina e il Lecce, e anche per prepararsi al meglio alla sfida contro il Liverpool, che inaugurerà il girone A della UEFA Champions League.

Sono in totale otto i punti conquistati dalla squadra partenopea, con due vittorie e due pareggi ottenuti nei primi quattro impegni ufficiali della stagione 2022-2023.

Reduce dal pareggio anche la Lazio del grande ex della serata, Maurizio Sarri, che ha pareggiato per 1-1 allo stadio Galileo Ferraris contro la Sampdoria. Decisiva per la squadra ligure la rete in extremis di un altro ex azzurro, Manolo Gabbiadini.

Per tornare alla vittoria, la squadra di Spalletti ha dunque bisogno di una prova importante in trasferta, con la possibilità che si possa ritornare all’11 usuale, visto nelle prime tre sfide di campionato.

Lazio-Napoli: i precedenti

Lazio e Napoli si sono sfidate in totale per ben 162 volte, con un bilancio favorevole al club partenopeo.

62 vittorie Napoli

51 pareggi

49 vittorie Lazio

Per quanto concerne i precedenti in serie A dello stadio Olimpico, invece, il bilancio sorride ai biancocelesti.

28 vittorie Lazio

19 pareggi

19 vittorie Napoli

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Le probabili formazioni

Il Napoli ha tutte le intenzioni di fare bene sul campo della Lazio, con la volontà di ritornare ai tre punti dopo i pareggi contro la Fiorentina e il Lecce.

Come anticipato in precedenza, il tecnico Luciano Spalletti va verso il ritorno degli undici titolari, nonostante il ravvicinato impegno in Champions League contro il Liverpool di Klopp.

Qualche defezione invece per Maurizio Sarri, che recupera Alessio Romagnoli che dovrà fare a meno, con ogni probabilità, di Pedro, alle prese con dei problemi alla caviglia.

Di seguito, le probabili scelte dei due tecnici:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vedere Lazio Napoli: SKY o DAZN?

Dove vedere Lazio Napoli in tv? E in streaming? Il match Lazio-Napoli sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro del Bentegodi sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.