Home » News Calcio Napoli » Napoli-Liverpool: i prezzi dei biglietti per la prima in Champions League

BIGLIETTI NAPOLI LIVERPOOL – Il Napoli di mister Spalletti è pronto a fare il suo esordio in Champions League, il calendario della fase a gironi mette subito di fronte gli azzurri contro il Liverpool di Klopp. La sfida del Maradona è in programma mercoledì 7 settembre alle ore 21:00. Prima dell’affascinante sfida europea, il Napoli sarà impegnato contro la Lazio, nel frattempo però la società partenopea ha reso noti i prezzi dei biglietti per la sfida contro i Reds. Oltre al singolo biglietto, sarà possibile per i tifosi acquistare il mini-abbonamento Champions che offre l’opportunità di assistere a tutte le gare europee del girone in programma al Maradona.

Biglietti Napoli Liverpool: i prezzi

Secondo quanto riferito dal Napoli, la vendita libera dei biglietti è partita da oggi, 2 settembre, alle ore 15:00. Tutti i tifosi che si sono abbonati alla stagione 2022-2023 hanno diritto ad una prelazione dello sconto del 20% sui tagliandi fino alle 23:59 di domenica 4 settembre. Dalle ore 12:00 di lunedì 5 settembre 2022 proseguirà liberamente la vendita dei biglietti e terminerà la prelazione per gli abbonati.

Di seguito i prezzi dei biglietti della sfida tra Napoli e Liverpool e (tra parentesi) per gli abbonati:

Tribuna Posillipo € 100,00 (€ 80,00)

Tribuna Nisida € 75,00 (€ 60,00)

Tribuna Family € 10,00, € 5,00 per gli Under 12) (€ 10,00/€ 5,00)

Distinti anello superiore € 70,00 (€ 56,00)

Distinti anello inferiore € 35,00 (€ 28,00)

Curva anello superiore € 50,00 (€ 40,00)

Curva anello inferiore € 25,00 (€ 20,00)

Mini abbonamento Champions Napoli

Come riferito sempre dal Napoli sul proprio sito ufficiale i mini abbonamenti, il cui acquisto sarà consentito a tutti i possessori della Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, saranno in vendita a partire dalle ore 12 di giovedì 1° settembre e comprenderanno, oltre alla gara contro il Liverpool, le altre due sfide interne contro Ajax e Rangers. Di seguito i prezzi dei mini-abbonamenti: