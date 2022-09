Calciomercato, quanti svincolati: le migliori opportunità a parametro zero per il Napoli

A poche ore dalla fine del calciomercato, Luciano Spalletti può sicuramente ritenersi soddisfatto dagli acquisti effettuati dalla società: tutti i nuovi infatti già si sono messi in luce in queste prime partite di campionato.

Non era affatto facile sostituire giocatori del calibro di Koulibaly, Insigne, Mertens e Ospina. Quest’ultimi erano dei calciatori fondamentali per la squadra non solo a livello tecnico ma anche come peso all’interno dello spogliatoio. Le responsabilità adesso passano nelle mani del nuovo capitano Di Lorenzo, a Osimhen, che ha appena iniziato la terza stagione con gli azzurri, e anche da giocatori punti cardine della squadra, quali Mario Rui e Zielinski.

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Calciomercato Napoli, i migliori svincolati

Tante le opportunità presentate sul mercato, e tanti ancora i giocatori svincolati che le squadre possono accaparrarsi anche dopo la fine del calciomercato. Tra i nomi più gettonati ci sono sicuramente quelli di Marcelo, che non ha rinnovato il contratto con Il Real Madrid; Ross Barkley centrocampista duttile svincolato dal Chelsea di Tuchel; un’altra opportunità potrebbe essere Jason Denayer, difensore di 27 anni forte fisicamente ex Lione; oppure Serge Aurier, terzino destro cercato negli scorsi anni proprio dal Napoli. Infine, non possiamo non citare nomi del calibro di Juan Mata ex Manchester United e Diego Costa tra gli altri ex Chelsea e Atletico Madrid. Menzione anche per Josip Ilicic, andato via dall’Atalanta a parametro zero. Di seguito una lista dei migliori svincolati divisi ruolo per ruolo.

DIFENSORI: Marcelo, Jason Denayer, Serge Aurier, Dan-Axel Zagadou, Djibril Sidibé, Santiago Arias, Danny Rose

CENTROCAMPISTI: Ross Barkley, Juan Mata, Xeka, Adel Taarabt, Nemanja Radoja, Fabian Delph, Ryan Boudebouz

ATTACCANTI: Diego Costa, Josip Ilicic, Giovani dos Santos, Sebastian Giovinco, Nolito, Sofiane Feghouli

Fernando Graziano