NAPOLI SASSUOLO PRIMAVERA

1′ – Iniziata la partita, batte prima il Sassuolo.

PRIMO TEMPO

ORE 11.00 – Le squadre scendono in campo.

ORE 10.30 – Le formazioni sono in campo per il riscaldamento. Calcio d’inizio previsto per le ore 11.

NAPOLI SASSUOLO PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Nosegbe, Obaretin; Marchisano, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Spavone, Marranzino; Pesce.

A disposizione: Turi, D’Avino, Mazzone, Boni, Lamine, Lettera, De Pasquale, Russo, Lorusso, Sahli. Allenatore: Frustalupi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Zacchi; Martini, Loeffen, Miranda, Pieragnolo; Casolari, Abubakar; Baldari, Bruno, Kumi; Leone.

A disposizione: Theiner, Russo, Lolli, Moriano, Zafferri, Foresta, Cinquegrano, Mandrelli, Cannavaro, Zaknic, Sasanelli. Allenatore: Bigica.

NAPOLI SASSUOLO PRIMAVERA

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sassuolo, terza giornata del campionato Primavera. Gli azzurrini di mister Frustalupi, reduci dal successo nei confronti del Cesena ottenuto in extremis venerdì scorso, tornano in campo per sfidare il Sassuolo di mister Emiliano Bigica. I neroverdi sono indicate come una delle possibili sorprese di questo campionato, tant’è che nelle prime due giornate hanno pareggiato in trasferta con la Juventus e hanno battuto il Verona.

Per questa sfida gli azzurrini potranno contare anche su uno dei due nuovi acquisti, il senegalese Lamine, terzino destro al primo tesseramento in Italia. Non presente nella lista dei convocati l’altro acquisto di questa settimana: il centrocampista classe 2004 Landry Boni, prelevato dal Milan.

Dai nostri inviati allo stadio G. Piccolo di Cercola: Pasquale Gaicometti, Achille Strombetta e Chiara Villani.