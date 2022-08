Ronaldo al Napoli con Osimhen? Pazza idea di Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo è il sogno del Napoli delle ultime ore di calciomercato. Il fenomeno portoghese sta cercando una via d’uscita dal Manchester United per essere ancora protagonista in Champions League. Nelle sue idee, e in quelle di Jorge Mendes, sembra esserci l’ipotesi azzurra, almeno per una stagione, considerati i costi eccessivi. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per la decisione sia del club azzurro che dell’entourage del portoghese: manca sempre meno.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Calciomercato Napoli, idea Cristiano Ronaldo con Osimhen

Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI, ha parlato della situazione Ronaldo-Napoli e Osimhen-Manchester United ai microfoni di Rai 2.

“Le parole dell’agente di Osimhen sono state profetiche. Il giocatore resterà a Napoli e non ha intenzione di lasciare la maglia azzurra. L’unica possibilità per Cristiano Ronaldo resta quella di arrivare a Napoli in prestito secco con il 75% dello stipendio pagato dal Manchester United. Jorge Mendes deve provare a convincere De Laurentiis. A Castel Volturno non chiudono a questa possibilità”.