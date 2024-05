Quando si gioca Fiorentina-Napoli, gara rinviata? Arriva la risposta a De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe chiesto lo spostamento del match con la Fiorentina: dalla Lega Serie A è arrivata una precisa indicazione.

Fa ancora male in casa Napoli la sconfitta arrivata ieri nel match del Maradona contro il Bologna per 0-2 con le reti di Ndoye e Posch. Un K.O. che certifica le difficoltà del Napoli di questa stagione, ormai disastrosa. Eppure agli azzurri resta un ultimo obiettivo da perseguire: tenersi stretto l’ottavo posto, ovvero l’ultimo disponibile per la qualificazione alle coppe europee e che darebbe un posto alla prossima edizione della Conference League.

Alla Lazio, infatti, basta conquistare solo un punto contro l’Empoli per essere certa del settimo posto e quindi dell’Europa League. Dunque ai partenopei non resta che giocarsi l’ottavo posto contro la Fiorentina. Fatalità del caso, il prossimo turno di campionato, il penultimo di questa stagione di Serie A, metterà proprio i viola sulla strada degli azzurri. Al Franchi si disputerà un vero e proprio spareggio per l’Europa.

Data Fiorentina Napoli, quando si gioca?

La gara è prevista per venerdì 17 maggio alle ore 20:45, ma tale orario pare abbia indispettito il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che avrebbe così chiesto di spostare il match al giorno successivo. L’edizione odierna di Repubblica sottolinea come la richiesta del numero 1 del club partenopeo – molto probabilmente – sarà respinta. Ecco quanto evidenziato:

Quando si giocherà Fiorentina-Napoli? La gara – prevista dalla Lega Calcio venerdì prossimo alle 20:45 – non dovrebbe subìre variazioni. Ma De Laurentiis non gradisce la data (anche per motivi scaramantici) e ha chiesto al presidente Lorenzo Casini lo spostamento a sabato 18 maggio (18 o 20.45 l’orario). Il numero uno della Lega avrebbe parlato pure con la Fiorentina, ma alla fine non dovrebbero esserci spostamenti per quanto riguarda il match con i viola che sarà decisivo per l’ottavo posto, ultimo utile per la qualificazione europea.

Dunque nessun cambiamento in vista per Fiorentina-Napoli, con i partenopei che si giocheranno le residue speranze di conquistare un posto in Europa.De Laurentiis tiene tanto a questo traguardo per svariati motivi. Sia per allungare la striscia di 14 qualificazioni consecutive dei partenopei a competizioni europee (attualmente la più longeva tra i club di Serie A), ma anche per motivi di sponsor ed economici: il percorso netto e quindi la vittoria di un trofeo come la Conference League, che potrebbe essere largamente nelle corde della squadra napoletana, porterebbe nelle casse della società all’incirca 25 milioni di euro. Decisamente non male di questi tempi.

E poi non va dimenticato il ranking europeo, decisivo per delineare le fasce di appartenenza ai sorteggi e, infine, perché come recita un vecchio detto del calcio: “vincere aiuta a vincere“. Un nuovo trofeo farebbe decisamente bene alla bacheca del Napoli, soprattutto dopo un’annata come quella appena vissuta.