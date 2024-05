Retroscena Conte-Napoli: “Nuovo rialzo”, l’annuncio riaccende le speranze

Il futuro di Antonio Conte e del Napoli potrebbe incrociarsi davvero e ora i tifosi sognano il grande colpo in panchina: i dettagli.

Il sogno per la panchina del Napoli nella prossima stagione è senza ombra di dubbio Antonio Conte. Il tecnico salentino è stato cercato a lungo da Aurelio De Laurentiis che ha visto nell’ex Inter e Juve l’uomo giusto per tornare a lottare fin da subito per traguardi importanti.

Dopo una stagione fallimentare sotto ogni punto di vista, l’arrivo di Antonio Conte darebbe una scossa ad una squadra che per lunghi tratti della stagione è sembrata soporifera. Gli azzurri, infatti, sono crollati di fronte alla difficoltà incontrate. La squadra campione d’Italia non è riuscita a superare le difficoltà ed è entrata in un vortice negativo senza fine.

I tifosi azzurri, ora, attendono con ansia la fine di una stagione all’insegna dell’agonia. In estate, poi, sarà tempo di rivoluzione totale e la speranza è che il Napoli possa aprire un nuovo ciclo vincente fin da subito.

Conte-Napoli, il retroscena fa sognare i tifosi azzurri

Aurelio De Laurentiis sta restringendo sempre più il novero di nomi in corsa per sedere sulla panchina azzurra. Il preferito dei tifosi è sicuramente Antonio Conte e il retroscena lanciato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, fa sognare nuovamente la tifoseria.

Secondo quanto riportato da Pedullà, le possibilità di vedere Conte sulla panchina del Napoli, nel mese di aprile, si erano assestate sul 50%. Ora, però. De Laurentiis avrebbe le carte in mano per affondare il colpo che potrebbe rivelarsi decisivo per il buon esito della trattativa.

De Laurentiis, infatti, ha incassato il benestare di Conte in vista della prossima stagione e ora il tecnico leccese attende le posse del patron azzurro. Le possibilità che l’ex Tottenham sieda sulla panchina azzurra sono concrete.

Il contratto di Conte sarebbe molto importante. Il tecnico chiede una base di 7 milioni più 2 di bonus. Le alternativa al Napoli per il tecnico non ci sono. La Juventus vuole unicamente Thiago Motta, mentre il Milan non si è mai mosso in maniera concreta per portare Conte a Milanello.

Il Napoli tiene vivo anche le altre opportunità. La più concreta è sempre quella relativa a Stefano Pioli che garantisce uno sforzo economico di gran lunga inferiore. Discorso diverso, invece, per Gasperini e Italiano. Pedullà non esclude che si siano stati contatti, ma entrambi vogliono rimanere concentrati sul finale di stagione dato che sia l’Atalanta che la Fiorentina disputeranno una finale europea.