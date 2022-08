Ronaldo-Napoli: l’annuncio dalla Spagna spazza via ogni dubbio!

In questi giorni, Cristiano Ronaldo è il nome che ha caratterizzato i rumors di mercato in casa Napoli. L’attaccante vuole lasciare a tutti i costi il Manchester United per cercare di giocare la Champions League altrove. E il club azzurro era una delle soluzioni individuate dal suo agente Jorge Mendes, al lavoro per cercare di apparecchiare la tavola tra gli azzurri e lo Uniter per lo scambio tra il portoghese e Victor Osimhen.

La trattativa non è mai partita concretamente, ma i rumors non hanno accennato a placarsi in queste ore. Tuttavia, dalla Spagna arriva l’annuncio che allontana l’asso portoghese dalla squadra partenopea.

“Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli”: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal giornalista Edu Aguirre – molto vicino a Cristiano Ronaldo – ai microfoni di El Cihiringuito TV, il portoghese non andrà al Napoli.