Navas-Napoli, stallo nella trattativa: la richiesta del giocatore che blocca tutto

Keylor Navas continua ad essere, al momento, la priorità di questi giorni finali di calciomercato del Napoli. Quella di Ronaldo, infatti, sembra avere per ora solo l’aria di una suggestione e non quella di una trattiva vera e propria. Per Navas, invece, c’è da parte del Napoli la convinzione di voler chiudere la trattativa.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport prova a spiegare perché l’operazione non si sia ancora sbloccata e viva ancora delle ore di stallo nonostante la volontà di tutti di volerla portare a termine.

Foto: Getty Images- Keylor Navas

Super richiesta di Navas, Napoli categorico

Il motivo sta nella mancata volontà di tutti di smuoversi dalle loro posizioni: il portiere è, infatti, irremovibile e non vuole rinunciare ai 18 milioni di euro che gli spetterebbero da contratto col Psg (in scadenza fra due anni). De Laurentiis, d’altro canto, ha ribadito la sua intenzione: il contratto massimo che può offrire al costaricano è pari al massimo a 6-7 milioni all’anno, la restante somma dovrà dunque essere coperta dal Psg con una buonuscita.

Il Napoli, dunque, non ha fretta: continua ad aspettare che un accordo fra le parti che permetta poi di tesserare il giocatore a parametro zero alle sue condizioni. Navas, invece, avverte la necessità di cambiare aria a causa della concorrenza di Donnarumma ma, al momento, ma è disposto a muoversi solo a patto di non rinunciare a nemmeno un euro.