Fabian al PSG: piovono conferme, la data delle visite mediche

Fabian Ruiz nelle prossime ore è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il lungo inseguimento di queste ultime settimane da parte del club parigino per l’ex Betis sembra essere giunto a compimento, dopo che il tecnico Luciano Spalletti lo ha escluso nei primi impegni ufficiali di stagione.

Le notizie che circolavano già ieri sulla concretizzazione dell’affare trova conferma anche nella rassegna stampa, con in particolare l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che fa il punto della situazione anche sulla possibile data per le visite mediche.

Possibile ok definitivo già domani

Secondo il quotidiano, all’inizio della prossima settimana, probabilmente già domani, si chiude con il PSG e il centrocampista spagnolo effettuerà subito dopo le visite mediche, prima di apporre la sua firma sul contratto.

TURIN, ITALY – MAY 07: Fabian Ruiz of SSC Napoli celebrates the victory at the end of the Serie A match between Torino FC and SSC Napoli at Stadio Olimpico di Torino on May 7, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Non è escluso, di conseguenza, che l’ufficialità di rito possa arrivare già nelle prossime ore, con l’attenzione che, nel frattempo, è concentrata anche sul possibile arrivo di Keylor Navas in azzurro.

Le cifre dell’affare

La trattativa per l’arrivo del portiere costaricano continua a essere slegata, seppur parallela a quella che porterà in Ligue 1 Fabian Ruiz.

Il club parigino – secondo la medesima fonte – dovrebbe versare 25 milioni di euro, tra base fissa e bonus.

Il calciatore, per evitare una stagione fermo in tribuna, si è convinto della destinazione dopo che in un primo momento aveva rifiutato per attendere una big spagnola.