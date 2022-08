“Vogliono distruggere il Napoli!”: accusa pesante sull’affare Ronaldo

Ormai non si parla d’altro: Cristiano Ronaldo al Napoli. Una voce che da utopia si è trasformata in uno scenario più che complicato, ma possibile. Complice la voglia del portoghese di giocare una Champions League che il Manchester United non disputerà, Jorge Mendes – agente del portoghese – spinge per l’addio alla Premier League.

E il club azzurro è nel pieno dei rumors, con l’opzione sul tavolo di un possibile scambio più corposo conguaglio che vedrebbe coinvolto Victor Osimhen. Nonostante la smentita dell’agente di quest’ultimo, le voci sulla trattativa non accennano però a placarsi.

“Vogliono distruggere il Napoli”: che attacco di Bargiggia!

In queste ore si moltiplicano le conferme sulle discussione in corso tra le parti per un possibile (e clamoroso) doppio affare tra il Napoli e il Manchester United, con protagonisti Victor Osimhen e Cristiano Ronaldo.

Tuttavia, non mancano le voci controcorrente (tra i tifosi e non solo) che non vedrebbero di buon occhio l’eventuale buona riuscita dell’affare. Tra di essi, c’è il giornalista Paolo Bargiggia, che sul suo profilo ufficiale Twitter ha scritto:

“La verità vera è che J. Mendes, affarista senza scrupoli come tutti quelli che fanno il suo mestiere, sta cercando di distruggere il Napoli e il calcio italiano offrendo Cristiano Ronaldo a destra e manca“, taggando successivamente anche il profilo ufficiale del Milan, altro club a cui il portoghese ex Real sarebbbe stato proposto. Poi ha aggiunto: “Non vi basta la storia recente e triste della Juventus in merito?”.

Insomma, al momento tra Cristiano Ronaldo e il Napoli non c’è ancora trattativa vera, ma le polemiche senza dubbio non mancano.