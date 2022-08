Home » Copertina Calcio Napoli » Affare Navas, nuova idea del Napoli per chiudere: coinvolto anche Fabian

Il Napoli è davvero scatenato sul mercato. Dopo aver chiuso per gli acquisti di Simeone, Ndombele e Raspadori, il ds Giuntoli vuole provare ad aggiungere la ciliegina sulla torta di questo mercato con l’arrivo di un portiere di esperienza. Il nome sul taccuino è quello di Keylor Navas.

La trattativa del portiere costaricano è, però, piuttosto complessa. Narra di essa l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: l’ostacolo ben noto alla chiusura della trattativa è la volontà del giocatore di non rinunciare ai 9 milioni annui che gli spettano per i prossimi due anni che ha di contratto col Psg (circa 18 milioni totali).

Foto: Getty Images- Keylor Navas

Per sbloccare l’intoppo, il Napoli ha inviato nella giornata di ieri il suo “ministro degli esteri” Maurizio Micheli a Parigi. L’idea della società azzurra è quella di giocare sulla valutazione di Fabian Ruiz, giocatore in partenza che interessa molto ai parigini, per riconoscere a Navas un bonus alla firma del contratto (pari all’incirca a 4 milioni e mezzo verosimilmente).

Gli azzurri sarebbero poi disposti ad offrire al costaricano un ricco contratto biennale sfruttando il Decreto Crescita. La soluzione accontenterebbe tutti gli interessati (Napoli, Psg e Navas), ma l’incastro non sembra facile. Proprio per questo, la missione di Micheli a Parigi potrebbe aver avuto un’importanza vitale per il buon esito dell’affare.