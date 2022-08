Siciliano e Vitelli stendono il Castel Volturno: buon test del Pomigliano in vista del campionato

Buona la prima al Gobbato, l’A.S.D Calcio Pomigliano Maschile vince l’amichevole in casa con due reti segnate nel primo tempo, contro il Castel Volturno.

Il primo goal è arrivato all’11’, con un gran tiro da fuori area di Siciliano che si insacca alla destra del portiere. Il raddoppio è arrivato dopo pochi minuti, precisamente al 14’ su calcio di rigore di Vitelli, con il bomber che ha spiazzato il portiere. Un primo tempo ad appannaggio dei padroni di casa per qualità ed intensità, poi la contesa si fa più equilibrata nel secondo tempo. Entrambe le squadre hanno adottato vari cambi, ma il secondo tempo ha visto ritmi rallentati. Negli ultimi minuti di gioco, i granata hanno sfiorato la terza rete, con un‘azione sulla destra del giovanissimo Roscigno, nuova promessa del Pomigliano Calcio.

In campo ci sono state due grandi azioni da parte della squadra avversaria, che hanno esaltato le doti del nuovo portiere Marco Torino. La partita ha rappresentato un test utile per capire lo status di forma dei calciatori, ma anche per far definire al tecnico Baratto una formazione titolare in vista della nuova stagione.

L’ambiziosa squadra del Patron Felice Romano, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso. Le tribune dello stadio Ugo Gobbato erano gremitissime e gli ultras hanno incitato i calciatori a portare il cuore e la maglia oltre ogni ostacolo. A Pomigliano è ritornato l’entusiasmo per il calcio maschile, con una tifoseria da urlo. Nel frattempo prosegue la preparazione atletica, affinché la squadra possa arrivare in gran forma ai blocchi di partenza del campionato. Inoltre, fervono i preparativi per la serata di presentazione della squadra che si terrà il 28 Agosto nella storica Piazza Primavera, di Pomigliano d’Arco.