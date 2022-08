Home » News Calcio Napoli » VIDEO- Super gol di Insigne contro il Miami di Higuain, ma non basta per il Toronto

Lorenzo Insigne ha lasciato Napoli quest’estate per accasarsi al Toronto, dopo la scadenza del suo contratto con gli azzurri. Pertanto, c’è tanta curiosità intorno alle sue apparizioni in MLS, la sua prima esperienza lontano dall’Italia.

In questa nottata, il Toronto ha giocato in trasferta contro l‘Inter Miami: una partita decisamente particolare per Insigne visto che nella squadra avversaria gioca un ex compagno (e poi avversario) difficile da dimenticare come Gonzalo Higuain.

Foto: Getty Images- Lorenzo Insigne

Insigne ha risposto presente all’appuntamento realizzando un gran gol al 28′ minuto del primo tempo con un destro al volo dal limite dell’area, che è valso il momentaneo 1-1 del match, in risposta al vantaggio dell’Inter Miami siglato da Mota (su assist di Higuain).

Il capolavoro del Magnifico non è bastato però al Toronto per ottenere un risultato positivo: a prevalere è stato l’Inter Miami, che ha ritrovato il vantaggio già prima dello scadere del primo tempo con il gol di Lassiter e lo ha mantenuto fino alla fine, chiudendo il match in suo favore col risultato di 2-1.

Di seguito il video del gran gol di Insigne: