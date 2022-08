Home » News Calcio Napoli » Erano in partenza, potrebbero restare: destino a sorpresa per tre azzurri

Il mercato azzurro ha avuto una accelerata pazzesca nell’ultima settimana, con le chiusure degli acquisti di Simeone, Ndombele e Raspadori. Tre colpi utili sia a completare la rosa, sia a ridare entusiasmo ad una piazza un po’ scoraggiata dai tanti addii.

Adesso la rosa azzurra diventa davvero ricca di possibilità, soprattutto nel reparto offensivo. Spalletti adesso potrà infatti avere a disposizione tanti giocatori molto duttili, utili a poter scendere in campo sia col 4-3-3, sia col 4-2-3-1. Da qui, diventa da chiarire il futuro di una serie di giocatori che, a questo punto, vedrebbero il loro spazio notevolmente ridotto.

Alessio Zerbin

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, non dovrebbero esserci però particolari stravolgimenti se si fa eccezione per il discorso relativo a Fabian Ruiz, per cui si aspetta l’assalto decisivo del Psg. Dovrebbero infatti restare sia Gaetano sia Zerbin: i due giovani, chiesti in prestito da tante squadre di Serie A, potrebbero dare una mano alla squadra quantomeno nella prima fase di stagione densa di impegni causa Champions League.

Vicino alla permanenza, a sorpresa, anche Adam Ounas, che sembrava destinato ad essere ceduto visto il contratto in scadenza nel 2023 e il mancato accordo per il rinnovo.