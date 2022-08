Belle parole di Spalletti nei confronti di Petagna: “Lo farò domani”

Luciano Spalletti, quest’oggi, ha parlato in conferenza stampa pre Napoli-Monza. Il tecnico del Napoli ha voluto anche ringraziare pubblicamente il suo ex calciatore Andrea Petagna, passato proprio al Monza in questa sessione di mercato. Queste le parole di Spalletti sull’ex attaccante azzurro:

Andrea Petagna (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Petagna ha lasciato Napoli perché voleva giocare di più ed è difficile trattenere questi calciatori. Per noi è stato un giocatore forte, un grande professionista e un ragazzo d’oro, si può usare questa parola per lui: domani lo ringrazierò per tutto quello che mi ha dato”.

Bellissime parole del tecnico di Certaldo nei confronti di un giocatore che forse è stato criticato fin troppo, ma che in campo ha sempre dato il massimo, mettendoci l’anima in ogni partita. Adesso, per Petagna è attesa la rinascita con il Monza, in un club in cui potrà giocare da titolare e dire la sua in Serie A.

In due anni all’ombra del Vesuvio, Petagna ha collezionato 68 presenze mettendo a segno 9 reti, di cui due decisive nello scorso campionato nei match contro Genoa e Sampdoria.

FERNANDO GRAZIANO