Spalletti esalta Di Lorenzo: “È un capitano perfetto, ha preso molto da un suo ex compagno”

Alla vigilia del match di campionato valido per la seconda giornata di Serie A, Luciano Spalletti ha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro sul nuovo capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo:

Giovanni Di Lorenzo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Ci sono delle cose all’interno dello spogliatoio che giocatori che se ne sono andati avevano: questi comandanti e capitani che hanno fatto la storia del Napoli avevano qualità e caratteristiche come esperienza e personalità che i nostri per ora non hanno.

Sicuramente, sotto l’aspetto del capitano abbiamo mantenuto le stesse caratteristiche: Di Lorenzo è perfetto, per come si è comportato, per come ha trascinato, per come incita i compagni all’interno dello spogliatoio e nel campo, lui veste nella stessa maniera della squadra e viene davanti solo quando c’è il problema. Di Lorenzo ha preso molto dal nostro comandante, sa fare benissimo questo ruolo”.

Investitura importante di Spalletti che non ha paura di caricare una forte responsabilità sulle spalle di capitan Di Lorenzo.

FERNANDO GRAZIANO