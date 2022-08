Monza, Stroppa annuncia due assenze pesanti per il match contro il Napoli

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, in conferenza stampa ha presentato la gara di domani contro il Napoli, valida per la seconda giornata di campionato.

“La squadra sta bene, ha una settimana in più di lavoro. Purtroppo Carlos Augusto non ci sarà, la botta che ha preso domenica è importante, ma dovrebbe essere a disposizione per la prossima, per il resto tutti a disposizione. Pessina lo portiamo in panchina, ha qualche allenamento in più ed è a disposizione. Dany Mota ha un problema, una mezza contrattura, quindi non sarà della partita“.

Dany Mota (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Su Petagna e Sensi: “Petagna ha bisogno di lavorare, queste partite serviranno a lui per riprendere la condizione. Mi piacerebbe fargli fare due allenamenti al giorno, fargli rifare la preparazione, ma non è possibile, quindi prenderà la condizione giocando. Sicuramente è una partita speciale per lui, mi auguro che faccia un’ottima prestazione. Sensi sta migliorando la sua condizione, il che mette nelle gambe ancora più possibilità di giocare”

Su Pessina e Sensi insieme: “Questo non lo so, dipenderà dagli allenamenti e dalla loro condizione fisica. Nella mia testa possono giocare insieme: li abbiamo presi per questo, quando staranno bene lo faranno”

Cosa si aspetta dalla gara col Napoli: “Sarò soddisfatto se si saranno visti dei miglioramenti rispetto alla gara precedente. Domani dobbiamo cercare di fare un miglioramento, sappiamo che di fronte abbiamo una delle squadre più forti del campionato, hanno abilità, idee, fisicità, tutto. Vedremo a fine partita cosa succederà”.

Differenze tra Torino e Napoli: “Il Napoli gioca in maniera diversa rispetto alle altre squadre, non soltanto rispetto al Torino, proprio per questo ci devono essere delle precauzioni diverse. Vedendo la gara di Verona dà l’impressione di essere calmo, poi cambia marcia e nel giro di 10 minuti puoi essere sotto di 2-3 gol. Ha un motore importante e qualità da grandi squadre”

FERNANDO GRAZIANO