14′ – Buona azione di Spavone che prima si libera di Munoz e poi prova a calciare in porta: palla centrale e para il portiere Borbei.

11′ – Lecce vicino al gol! Calcio d’angolo di Vulturar, stacca di testa Dorgu dal centro dell’area ma la sua conclusione termina di poco a lato.

9′ – Buona percussione di Pesce che supera un primo avversario ma viene fermato da Hasic proprio poco prima di entrare in area di rigore leccese.

6′ – Prima occasione per il Lecce dopo i primi minuti di sostanziale studio tra le due formazioni. Salomaa va via sulla sinistra a Barba e crossa al centro dell’area per Berisha, il centravanti dei salentini è solo ma riesce solo a sfiorare con la testa e l’occasione sfuma.

1′ – Iniziata la partita, batte prima il Napoli.

PRIMO TEMPO

ORE 17.30 – Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

ORE 17 – Squadre in campo per il riscaldamento. fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

LECCE NAPOLI PRIMAVERA, FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Mommo, Vulturar, Samek; Salomaa, Burnete, Berisha.

A disposizione: Moccia, Russo, Ardellaoui, Carrozzo, Gueddar, Minerva, De Vito, Pacia, Borgo, Perricci, Milli. Allenatore: Coppitelli.

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Marchisano, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Spavone, Russo; Pesce.

A disposizione: Turi, Giannini, Lettera, Lorusso, De Pasquale, Marranzino, D’Avino, Mazzone, Nosegbe. Allenatore: Frustalupi.

Lecce Napoli Primavera Formazioni ufficiali

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Napoli, prima giornata del Campionato Primavera 1 stagione 2022/23. Gli azzurrini ripartono in questa nuova annata dalle tante certezze maturate nello scorso torneo, in primis dal punto fermo in panchina: mister Nicolò Frustalupi.

Il rinnovo del mister ha dato continuità al progetto che ha visto il Napoli salvarsi nella scorsa stagione, con l’assetto di squadra che resterà pressoché invariato. Dal mercato sono arrivati l’ex difensore del Milan, il classe 2003 Obaretin e dal Bari l’attaccante classe 2005 Lorusso. Per il resto la squadra è composta da elementi già presenti nella scorsa annata più alcuni dei migliori elementi della passata formazione Under 17, su tutti citiamo il difensore D’Avino, il centrocampista Lettera e l’attaccante Russo; tutti classe 2005. Tutti convocati per questo primo impegno contro il Lecce, allenato dall’ex tecnico del Torino, Federico Coppitelli.

Hanno lasciato invece la squadra per cercare fortuna in Serie C i vari D’Agostino, Cioffi, Vergara e Coli Saco; passati rispettivamente a Juve Stabia, Pontedera e Pro Vercelli (gli ultimi due, ndr). Capitano Costanzo è in procinto di trasferirsi all’Alessandria, mentre Idasiak e Ambrosino sono per ora a disposizione di Spalletti in prima squadra. Il mercato, aperto fino al primo settembre, potrebbe comunque riservare qualche sorpresa.